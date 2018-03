Iti lasi casa sau terenul in paragina? Platesti impozit mai mare cu 500% - iata in ce oras se va intampla

Potrivit sursei citate, sunt vizate imobilele si terenurile din arealul strazilor Cuza, Mihai Bravu, Domneasca, Basarabiei, Balcescu si Traian, pana la Baia Comunala."Aici echipa primariei a identificat si notificat 50 de proprietari din care pana acum doar cinci si-au exprima intentia de a face interventii asupra imobilelor sau terenurilor care le apartin. Impozitul majorat va fi aprobat in sedinta de Consiliu Local pentru fiecare caz in parte", a spus Pucheanu.Edilul a precizat ca spera ca masura supraimpozitarii sa ii oblige pe proprietari sa-si ingrijeasca imobilele."Vrem un centru al orasului cu care sa ne mandrim. Nu putem accepta la nesfarsit ca unele proprietati sa fie lasate in paragina si sa devina un real pericol pentru cetateni din cauza tencuielii care cade. Avem drepturi, dar si indatoriri. Una dintre ele e aceea de a ne ingriji proprietatile", a mai spus Ionut Pucheanu.Primarul a mai adaugat ca aceasta masura nu inseamna o marire a taxelor si impozitelor pentru toti cetatenii."Taxele si impozitele locale pentru proprietati vor ramane la fel. Singurii afectati vor fi cei din centrul orasului pe care nu ii mai intereseaza demult de bunurile proprii", a conchis edilul.Citeste si:Impozit urias pe paragina. Ne lasam la mana autoritatilor locale? Sau nu?Iti lasi casa sau terenul in paragina, primarii iti iau banii: Cer cresterea de pana la 5 ori a impozitelor