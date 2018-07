Efectul amnistiilor fiscale? Nimeni nu-si va mai plati taxele la stat

"Consider ca atunci cand vrei sa faci o politica publica trebuie sa te bazezi pe ceva, pe un studiu, pe o analiza de impact, pe o analiza economica. Am vrea sa vedem inainte aceasta analiza economica,. Noi stim ca, primele 100 de firme cu datorii, 80% sunt de stat, dar mai departesi nu ne bazam pe nicio cifra. Nu am vazut nicio cifra publica, iar lucrurile au luat-o pe repede-nainte", a spus el.Jianu a precizat ca CNIPMMR va face un sondaj in randul membrilor sai in perioada imediat urmatoare pe acest subiect."Nu stiu daca e un semnal corect sa spui ca stergi datoriile unor oameni. Adica intreprinzatorii corecti isi platesc datoriile luna de luna, populatia corecta, si la un moment dat vine cineva si spune ca pentru unii care sunt mai egali facem o amnistie. Nu cred ca este corect acest tip de abordare. Abordarea trebuie sa fie unitara si trebuie sa fie constanta, pentru ca s-ar putea la un moment dat sa urmeze o alta amnistie si atunci", a mai afirmat Jianu.El a mai spus ca, desi a mai existat o amnistie si in 2015, datoriile s-au acumulat in continuare, prin urmare nu am rezolvat nimic."Cred ca trebuie sa ne uitam unde se aduna datoriile constante. Va putem spune asta foarte simplu: in sfera companiilor de stat, conduse foarte prost, or", a mai spus Jianu.In opinia sa, companiile de stat trebuie mai intai eficientizate, apoi sa fie iertate de datorii."Logica ar fi intai sa ai o analiza foarte clara sa vezi pe cine salvezi si de ce, sa faci public acest lucru, sa ai o discutie cu mediul de afaceri. Pe noi nu ne-a intrebat nimeni absolut nimic de acest lucru. Si, bineinteles, un lucru pe care il cerem de ani de zile, eficientizarea companiilor de stat. Nu este o solutie sa stergi din timp in timp datoriile, deoarece,", a mai spus reprezentantul IMM-urilor.