Producatorii de tutun acuza: Ordonanta 114 bis arde piata legala a tigaretelor

"Ordonanta '114 bis' arde piata legala a tigaretelor. JTI considera ca proiectul de Ordonanta de urgenta publicat astazi (marti, n.r.), prin care sunt prevazute cresteri ale accizei la tigarete in mai putin de o luna, va afecta profund piata legala si va pune in pericol veniturile suplimentare pe care Guvernul spera sa le obtina", precizeaza sursa citata.Potrivit JTI, o crestere de peste 10 euro in mai putin de un an nu a mai avut loc din 2010, cand contrabanda a ajuns la peste 36%, iar piata neagra a devenit subiect de discutie pe agenda CSAT."Ministerul Finantelor aduce argumentul alinierii la Directiva 2011/64/UE, care prevede ca incidenta accizei in pretul mediu ponderat trebuie sa fie 60%, invocand pericolul declansarii procedurii de infringement. Un pericol care de fapt nu exista, prevederile Directivei fiind foarte clare: ajustarea se poate face pana la 1 ianuarie al celui de-al doilea an dupa ce incidenta scade sub 60% (art. 11, alin. 1), adica pana la 1 ianuarie 2021", se arata in comunicatul citat.In context, Gilda Lazar, director Corporate Affairs & Communications, JTI Romania, a aratat ca, vara trecuta, JTI a propus includerea in Codul Fiscal a unui mecanism prin care sa se asigure mentinerea anuala a incidentei de 60%, pana la atingerea pragului de 115 Euro/mie, prag de la care aceasta cerinta europeana nu se mai aplica, insa propunerea nu a fost luata in seama."Si cu banii in buzunar si cu sufletul in rai nu se poate. Anuntarea unui nou Calendar, pentru a indulci vestea cresterii accizei si a da senzatia de predictibilitate fiscala, este inutila, din moment ce, oricum, acesta va fi din nou schimbat, asa cum ne-a obisnuit Guvernul, prin sutele de modificari intempestive ale Codului Fiscal. Vara trecuta, JTI a propus includerea in Codul Fiscal a unui mecanism prin care sa se asigure mentinerea anuala a incidentei de 60%, pana la atingerea pragului de 115 Euro/mie, prag de la care aceasta cerinta europeana nu se mai aplica. Propunerea nu a fost luata in seama, dar Guvernul a aprobat in decembrie, prin Ordonanta de urgenta 114, o crestere punctuala abrupta si un Calendar pe trei ani, desfiintat dupa sapte luni, prin prezentul proiect. In prezent, prin aceasta un fel de Ordonanta 114 bis, Guvernul propune o alta crestere intempestiva si un alt asa-zis Calendar... Suntem o organizatie cu peste 1.200 de angajati, cu zeci de furnizori si mii de clienti, care au la randul lor zeci de mii de salariati. Ne desfasuram activitatea legal si platim anual taxe de circa 800 de milioane de euro. Noi ne facem planuri de afaceri pe termen mediu si lung, spre deosebire de Guvern, care isi face calcule de pe o zi pe alta. Avem nevoie de stabilirea clara a unui mecanism de mentinere anuala a nivelului incidentei de 60% si a unui mod de calcul, nu de Calendare care nu sunt respectate. In loc de asta, ni se cere, din nou, sa ne conformam unei legi astazi anuntata, maine publicata, iar poimaine aprobata", a afirmat Gilda Lazar.JTI a trimis saptamana trecuta Ministerului Finantelor Publice o scrisoare oficiala prin care solicita majorarea accizei de la 1 ianuarie, nu de la 1 septembrie, pentru a avea timp de modificare a planurilor de afaceri, si pentru ca piata sa poata absorbi cresterile de pret, fara a se orienta catre produsele de contrabanda.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca majorarea accizei la tutun a fost necesara pentru armonizarea unei Directive Europene, altfel Romania risca deschiderea unei proceduri de infringement. Potrivit acestuia, notificarea a venit de la comisarul european pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, Pierre Moscovici."La acciza pe tutun este vorba de notificari venite din partea Comisiei Europene sub amenintarea deschiderii unui infringement pentru Romania pentru nearmonizarea sau neactualizarea cu directiva respectiva. Nu face Ministerul de Finante - si v-am mai spus si o repet in continuare - nu am darul de a pune taxe si impozite. Oricat s-ar stradui unii si altii sa imi bage pe gat OUG 114, oricat ar dori unii si altii, cand discutam concret, dar concret, nu au niciun fel de argument. Nu imi plac taxele si impozitele si nu am sa cresc nici numarul, nici cuantumul lor. Oricati nebuni ar scrie pe Facebook, oricati habarnisti o sa intalniti si o sa va spuna fel de fel despre mine, nu au argumente. Intrebati-i de argumente concrete", a spus Eugen Teodorovici.Nivelul accizei totale pentru tigarete se majoreaza, incepand cu 1 septembrie 2019, de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete, potrivit proiectului de Ordonanta pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, publicat marti de Ministerul Finantelor.