Jurnalistii vor fi scutiti de impozitul pe venit. Legea a trecut de Parlament

Urmeaza ca legea sa fie trimisa acum catre presedintele Klaus Iohannis la promulgare.Au fost 174 de voturi "pentru", 2 "impotriva" si 91 de abtineri.Propunerea legislativa pentru completarea Codului Fiscal a fost initiata de deputatul PSD Valeriu Steriu si semnata de 27 de parlamentari PSD, ALDE si PMP.Astfel, potrivit proiectului, la articolul 7 din Codul Fiscal va fi introdusa definitia activitatii de jurnalism ca fiind "cercetarea, investigarea, interpretarea si comunicarea stirilor si informatiilor publice prin intermediul ziarelor, televiziunii, radioului si a altor mijloace de informare in masa, respectiv controlul functionarii tehnice a echipamentelor pentru a inregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile radio si de televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, care se desfasoara in baza unui contract de munca si a unui contract de drepturi de autor".Totodata, la articolul 60 referitor la scutirile impozitului pe venit sunt introduse "persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin (1) - (3), si pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, ca urmare a desfasurarii activitatii de jurnalism, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Muncii si Justitiei Sociale si al ministrului Finantelor".-revenim cu detalii-