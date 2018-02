Liderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritare

Bogdan Hosu sustine ca modul in care a fost gandit transferul de contributii de la angajator la angajat sta la baza scaderilor salariale."Noi am avertizat (asupra scaderii salariilor, n.red.) de cand a inceput transferul taxelor sociale, de la angajator la angajat, si asta datorita faptului ca nu a fost o constructie care sa fie clarificata de la inceput si care sa analizeze toate posibilitatile.De fapt, a fost o oferta pentru legea salarizarii bugetare initiale si se pare ca guvernantii de la vremea respectiva au constatat ca isi depasesc capacitatea bugetara acordata si au venit cu inovatia transferului de taxe, ca o modalitate de a reduce oferta initiala si, practic, ramanand pe brut cu oferta initiala, dar pe net, pentru salariatii din institutiile bugetare, fiind o diminuare", a declarat vineri Bogdan Hossu..Vor scadea salariile in sectoare prioritare"Combinatia intre Legea salarizarii cu mecanismul de plafonare a sporurilor din sector si impreuna cu transferul de taxe creeaza de fapt o situatie delicata pentru ca multi din sectorul bugetar, astazi, in 2018, sunt in situatia de a lua mai putin pe net decat in anul precedent si nu este vorba de 'varfuri', cum spune doamna ministru (Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, n.r.), ci de categorii intregi, inclusiv in sectoare prioritare, cum sunt Sanatatea si Invatamantul, dar si in alte domenii, care din punctul guvernantilor sunt prioritare, cum este domeniul agriculturii, in care institutiile care au facut absorbtia masiva a fondurilor europene sunt in situatia in care vor lua mai putin decat anul precedent", a apreciat presedintele Cartel Alfa.Totodata, Hossu a explicat faptul ca o problema este si pastrarea in Codul Fiscal a unor prevederi care ii dezavantajeaza pe romanii care au norme de munca reduse."Nu in ultimul rand, ceea ce afecteaza acest mecanism este si pastrarea in Codul Fiscal a prevederilor vechii ordonante 4/2017, care obliga angajatorul, pentru contractele cu timp partial, sa plateasca la nivelul salariului minim.Prin transferul taxelor catre salariati, aceasta pr ...citeste mai departe despre " Liderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritare " pe Ziare.com