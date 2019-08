Initial, masura era prevazuta sa intre in vigoare in luna septembrie, anul acesta.Potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal publicat de Ministerul Finantelor, de la 1 ianuarie 2020 acciza va creste de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete."Avand in vedere ca nivelul actual al accizei totale pentru tigarete nu reprezinta cel putin 60 % din pretul mediu ponderat de vanzare cu amanuntul al tigaretelor eliberate pentru consum, se impune cresterea nivelul accizei totale pentru tigarete, incepand cu 1 ianuarie 2020, de la 483,74 lei/1.000 tigarete la 503,97 lei/1.000 de tigarete", se arata in nota de fundamentare ce insoteste proiectul.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Majorarea accizei la tigarete se amana pentru 2020 " pe Ziare.com