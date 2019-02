Marii contribuabili cu datorii mai mici de 500.000 de lei dispar de pe lista ANAF

De asemenea, din lista datornicilor vor fi exclusi si contribuabilii mijlocii cu restante de pana la 250.000 de lei si celelalte categorii de persoane juridice ale caror datorii nu depasesc 100.000 de lei."Nu se considera ca un debitor inregistreaza obligatii fiscale restante in situatia in care suma obligatiilor fiscale datorate de acesta este mai mica sau egala cu sumele certe, lichide si exigibile pe care debitorul le are de incasat de la autoritatile contractante", se precizeaza in proiectul de act normativ.Prin dispozitiile art.162, alin. (1) din Codul de procedura fiscala, s-a reglementat obligativitatea organelor fiscale de a publica pe pagina de internet a ANAF numai lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante, eliminandu-se astfel de la publicare lista debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante.Potrivit Ordinului nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, actualizarea si publicarea listei debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii se face trimestrial pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.