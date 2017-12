Mihai Tudose, despre timbrul de mediu: Sa plateasca cine si pentru cat polueaza

"Timbrul de mediu, asa cum era, a fost scos nu neaparat ca o dorinta a guvernului de atunci, ci este o decizie a Curtii Europene. Am vorbit cu doamna ministru a Mediului, la nivel de cabinet. Trebuie totusi sa gasim o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si sa mai eliminam pe cat se poate pe cele care polueaza excesiv. Acel timbru de mediu nu era foarte bine echilibrat, in sensul ca plateai la fel si pentru o masina care statea. Trebuie sa gasim mecanismul corect ca cel care polueaza sa plateasca, sa plateasca si in functie de cat polueaza", a declarat Mihai Tudose.El a mai spus ca intentia Guvernului nu este de a colecta bani la buget, ci de a improspata parcul auto."Sa nu mai avem pe sosele rable. Dar aici avem alte mecanisme care exista - ITP, Registrul Auto Roman. Pai hai sa le verificam. Sa eficientizam si sa normalizam activitatea de acolo, sa inasprim conditiile acolo. Atunci e clar - esti tu cu rabla ta, de acord, o tii in garaj. S-a plecat gresit. Am vrut sa inlocuim o taxa cu alta taxa. Eu nu vreau sa inlocuiesc o taxa cu alta taxa, ci plec de la premisa ca ne trebuie un parc auto modern. Poate gasim alte instrumente", a mai spus premierul.La 1 februarie, timbrul de mediu a fost eliminat. In consecinta, in primele 11 luni ale anului, romanii si-au inmatriculat cu 70 % mai multe masini second hand decat in aceeasi perioada a anului trecut.Ulterior, au aparut informatii potrivit carora incepand din 2018, timbrul se va reintroduce. Viitoarea taxa ar urma sa fie platita anual de toti posesorii de autoturisme, iar cuantumul ei s-ar calcula in functie de norma de poluare. Acest lucru ar putea face ca taxa pe cativa ani sa fie mai mare decat valoarea masinii.Citeste si:Cum va arata piata auto in 2018? Romanii vor vrea sa-si vanda toate rablele, dupa noua taxa autoMinisterul Mediului: O noua taxa auto se va aplica din martie 2018 ...citeste mai departe despre " Mihai Tudose, despre timbrul de mediu: Sa plateasca cine si pentru cat polueaza " pe Ziare.com