Mii de romani au semnat o petitie pentru renuntarea la Declaratia 600

Numele complet al Formularului 600 este "Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate". Introducerea sa este prevazuta in OPANAF nr. 4140/2017 elaborat in baza OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.Ce prevede declaratiaCu incepere de la 1 ianuarie 2018 li se va retine CAS persoanelor fizice care in anul fiscal precedent au obtinut venituri peste nivelul salariului minim brut pe tara (1.900 lei - n.r.) din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.Daca veniturile obtinute in conditiile deja enuntate ajung sa echivaleze cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei - n.r.), persoanei i se va retine si CASS."Incepand cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numarul activitatilor desfasurate si de nivelul venitului realizat, cand acesta este cel putin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datoreaza la un venit ales cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara (1.900 lei in anul 2018), iar CASS (10%) se datoreaza la salariul de baza minim brut pe tara", au informat oficialii ANAF.Obligatia de a depune Formularul 600 o au doar persoanele care realizeaza venituri cel putin egale cu plafoanele minime mentionate. Daca obtin mai putini bani din activitatile independente, persoanele au totusi dreptul de a depune declaratia in vederea asigurarii in sistemele sociale.Dat fiind volumul mare de solicitari ce ar urma sa fie depuse, mai multi analisti financiari s-au intrebat daca ANAF are capacitatea de a le prelucra. Institutia a sustinut ca poate, intr-o postare pe pagina sa de Facebook Senatorul Daniel Constantin Zamfir solicita eliminarea acestui mod de taxare, acuzand ca acesta "loveste in profesiile liberale"