Ministerul Finantelor va verifica modul in care ONG-urile cheltuiesc banii primiti

Ministerul Finantelor a redactat deja proiectul care sa permita declansarea controalelor, considerand ca introducerea acestora va reduce riscul fraudarii bugetului de stat pentru viitor.De asemenea, scrie Profit.ro, controale vor fi facute inclusiv pentru perioada anterioara intrarii in vigoare a actului normativ.Acestea au loc in contextul in care Curtea de Conturi a constatat, in urma unui control, ca la nivelul Finantelor si al Fiscului nu exista astfel de verificari, deci nici certitudinea ca banii sunt cheltuiti in scopurile declarate de organizatii.Vor fi controlate:- modul in care sunt folositi banii primiti prin sponsorizare/mecenat;- modul in care este respectata utilizarea fondurilor din sumele redirectionate din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;- modul in care sunt folositi banii publici de la bugetul general consolidat pentru finantarea asociatiilor si fundatiilor non-profit.Controlul efectuat de Curtea de ConturiIntr-un control efectuat la Ministerul Finantelor incheiat in 2016, Curtea de Conturi a constatat ca la nivelul ministerului si al institutiilor subordonate nu se cunosc beneficiarii actiunilor de sponsorizare/mecenat.De asemenea, legislatia permite sponsorizarea/mecenatul cu deducerea din suma cuvenita bugetului de stat, insa nu ii obliga pe contribuabili sa instiinteze institutiile statului privind beneficiarii acestora.In plus, la minister nu exista nicio structura abilitata de lege care sa efectueze verificarea modului in care sunt cheltuite fondurile primite de beneficiari.ONG-urile au primit, din impozitul pe profit redirectionat in 2015, suma de 696,4 milioane de lei insa nu exista certitudine privind legalitatea cheltuirii acesteia conform scopului declarat, potrivit Curtii de Conturi.In urma controlului, Curtea de Conturi a decis ca ministerul sa realizeze o analiza "in vederea atribuirii monitorizarii si controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit si venit unei structuri subordonate, initiind in acest sens modificarile legislative care se impun, astfel incat sa fie inlaturata posibilitatea cheltuirii fondurilor primite de beneficiari din impozitul pe profit, respectiv pe venit, in alte scopuri deca ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor va verifica modul in care ONG-urile cheltuiesc banii primiti " pe Ziare.com