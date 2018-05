Ministerului de Finante i-a luat doua luni sa explice de ce doar anumite ONG-uri beneficiaza de donatii de 3,5%

Decizia a fost luata pentru a repara un efect negativ al revolutiei fiscale. Mai exact, prin scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, s-au redus semnificativ si sumele donate de populatie ONG-urilor, care erau 2% din impozitul pe venit.La prima vedere, masura care se va aplica incepand cu anul 2019, pentru veniturile realizate in 2018, parea una buna. Insa limitarile impuse de Guvern au creat discriminari majore fata de organizatiile din educatie, mediu, cultura, dar si fata de cele care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.Citeste si: Nu uitati sa donati 2% pentru ONG-uri! Iata cum puteti face asta si care e povestea cu noua cota de 3,5%Mai exact, Guvernul a decis ca aceasta cota majorata, de 3,5%, se aplica doar "entitatilor nonprofit si unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat".ONG-urile care nu vor beneficia de aceasta majorare a cotei din impozitul pe venit au reactionat, intrebandu-se pe ce s-a bazat Ministerul de Finante cand a luat o astfel de decizie si ce criterii au fost avute in vedere.Ziare.com a incercat, in acel moment, sa afle raspunsul la aceste intrebari si am trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul de Finante.Raspunsul a venit abia acum, la aproape doua luni de la transmiterea cererii, si suna in felul urmator:"Avand in vedere ca aceste entitati suplinesc eforturile depuse de catre statul roman in domeniul sustinerii serviciilor sociale, in contextul diminuarii cotei de impozit de la 16% la 10%, s-a considerat oportuna sprijinirea activitatii desfasurate de aceste entitati prin majorarea cotei de distribuire din impozitul pe veniturile persoanelor fizice de la 2%, la 3,5%. De asemenea, subliniem faptul ca entitatile sustinute astfel, functioneaza in anumite conditii, intr-un mediu controlat, stabilit prin lege".Asadar, din raspunsul primit rezulta ca Ministerul de Finante considera ca doar entitatile nonprofit si unitatile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, suplinesc eforturile depuse de catre statul roman in domeniul sustinerii serviciilor sociale si functio ...citeste mai departe despre " Ministerului de Finante i-a luat doua luni sa explice de ce doar anumite ONG-uri beneficiaza de donatii de 3,5% " pe Ziare.com