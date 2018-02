Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In plus, depunerea declaratiei se va face mult mai usor, online.Eugen Teodorovici a reiterat, sambata, la Antena 3 faptul ca romanii care obtin venituri din activitati independente beneficiaza de asigurare medicala, indiferent daca au depus sau nu Declaratia 600."Toti contribuailii sunt asigurati medical, pentru ca se afla in cele 90 de zile din punct de vedere legal scurse de la ultima plata si data la care trebuie sa o faca pe urmatoarea. Data pana la care noi, la nivelul Guvernului, vom schimba mecanismul cu unul simplu", a precizat Teodorovici.Acesta a enumerat cateva dintre modificarile care vor fi aduse sistemului de declarare si impozitare a veniturilor extra-salariale:"Va fi un formular unic din cele 5 cate sunt astazi. Vom vedea care e cel mai corect termen de depunere ca oamenii sa aiba timp sa depuna, mai ales online. Apoi, se va plati pe estimare de venit si nu pe venit realizat, cum era pana acum" a precizat ministrul Finantelor.Teodorovici a mai spus ca cei 38.000 de romani care au depus Declaratia 600 nu trebuie sa o mai faca din nou decat daca sumele deja declarate deja sunt mai mari decat cele pe care le vor obtine.Citeste si:Declaratia 600 se amana pana in martie si ar putea sa dispara de tot. Ce fac cei care au depus deja?Mii de romani au semnat o petitie pentru renuntarea la Declaratia 600. Site-ul ANAF, blocat de cei care incearca sa se lamureasa13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor anunta cum se modifica Declaratia 600 " pe Ziare.com