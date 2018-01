Ministrul Finantelor si sefa Fiscului sunt chemati in Parlament sa dea explicatii despre Declaratia 600, cosmarul a sute de mii de romani

Potrivit acestuia, obligativitatea depunerii formularului loveste din nou in profesiile liberale, repetandu-se istoria platii retroactive a TVA -ului de pe vremea lui Sorin Blejnar , fost sef al Fiscului."D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE FORMULARULUI 600! Astazi, am solicitat oficial prezenta la Comisia Economica a Senatului, marti 24 ianuarie, a ministrului finantelor si a presedintelui ANAF pentru a da explicatii in legatura cu OUG 116/2017 care anuleaza practic efectele Legii preventiei, atat de asteptata de mediul de afaceri, cat si a Ordinului ANAF 4140 din decembrie 2017 prin care peste 1 milion de persoane cu profesii liberale sunt pusi sa plateasca CASS din anul 2012 incoace, bineinteles cu penalitatile de rigoare!!!Se repeta istoria platii retroactive a TVA-ului de pe vremea lui Blejnar! Cred ca fiecare zi cu Ordinul asta in vigoare, loveste iarasi si iarasi in profesiile liberale!", a scris Zamfir, presedintele Comisiei Economice a Senatului, pe pagina sa de Facebook ANAF a dat peste cap romanii cu PFA si cei care obtin venituri din activitati independente cu formularul 600.Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor.Vezi AICI informarea Fiscului si afla cine trebuie sa depuna formularul 600In incercarea de a aduce lamuriri, a fost organizata o sesiune de intrebari-raspunsuri pe aceasta tema pe pagina de Facebook ANAF.Iata care sunt cel mai des intalnite probleme si explicatia aferenta data de inspectorii fiscali.Potrivit ANAF, depunerea cu intarziere a Declaratiei 600 se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice (potrivit art. 336, alin. 1 lit b si alin. 2 lit d).Citeste si: Guvernul este acuzat ca dubleaza plata contributiilor la Sanatate, prin Formularul 600, ca sa-i pedepseasca pe romanii activiI.O. ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor si sefa Fiscului sunt chemati in Parlament sa dea explicatii despre Declaratia 600, cosmarul a sute de mii de romani " pe Ziare.com