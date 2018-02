"In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta de urgenta, numarul unu, prin care primul ministru a decis amanarea termenului de depunere a acestui formular pana pe 15 aprilie. Pana la acest termen contribuabilii nu trebuie sa mai depuna acest formular. Chiar daca unii vor spune ca nu este in mod clar mentionat intr-un act normativ, atata timp cat a fost prelungit acest termen nu mai trebuie sa depuna contribuabilii un astfel de formular", a declarat ministrul Finantelor la sediul Partidului Social Democrat Tulcea.Teodorivici a mai precizat ca " va fi o forma mult simplificata a acestui formular, atunci oamenii nu au de ce sa mearga la fisc sa depuna mai departe aceste formulare"."S-a prelungit pentru a avea timp sa gasim o solutie. Gandim orice fel de solutie care duce la simplificare. Ca-l comasam cu 200, ca renuntam la anumite elemente din acel formular. Oricum, va fi o varianta buna si, cum a zis doamna primi-ministru, permanenta. Sunt doua, trei scenarii, lucram pe ele", a adaugat Teodorovici.Insa, in ordonanta de urgenta adoptata miercuri de Guvernul Dancila privind Declaratia 600 a fost amanat doar termenul de depunere a formularului, insa nu si cel in care trebuie facute platile.Astfel, desi cei vizati de masura au timp pana pe 15 aprilie sa depuna declaratia, ei sunt obligati sa plateasca prima transa a contributiilor catre stat pana pe 25 martie, asa cum arata prevederile in vigoare ale Codului Fiscal, informeaza Digi 24.Citeste si:Termenul pentru Declaratia 600 se amana pana pe 15 aprilie. 30.000 de oameni au depus-o dejaCe se intampla, pana la urma, cu controversata declaratie 600? Noul ministru Teodorovici: Nu mai depuneti acest formular!13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani ...citeste mai departe despre " Ministrul Teodorovici spune ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul de plata nu a fost amanat " pe Ziare.com