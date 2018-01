Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai fie patite pentru venituri in afara salariilor."Mergem pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor si, pe baza analizei de risc, sa mergem si sa verificam aceste plati numai acolo unde consideram ca sunt elemente care ne atrag atentia. (...) La categoriile profesionale unde se poate realiza stopajul la sursa, luam in calcul si stopajul la sursa", a declarat Misa.Misa a precizat ca este luata in calcul si varianta de a nu mai fi platite contributiile la sanatate pentru venituri in afara salariilor.Misa, a declarat marti, dupa o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, ca pozitia sa nu este amenintata si considera ca si-a facut datoria, in conditiile in care Romania are stabilitate macroeconomica.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie.Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Ionut Misa.Citeste si:Florin Citu: Declaratia 600 este razbunarea lui Dragnea pe protestatari. Misa si seful ANAF sunt sclavii luiTudose spune ca si pe el l-a luat prin surprindere Declaratia 600: Am cerut solutii de la ANAF acum doua saptamaniTariceanu: Formularul 600 trebuie modificat substantial. Nemultumirile cetatenilor sunt legitime ...citeste mai departe despre " Misa, despre Declaratia 600: Mergem pe ideea de conformare voluntara. Luam in calcul si stopajul la sursa " pe Ziare.com