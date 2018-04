Modificari fiscale importante intrate in vigoare: Cine e vizat

Aceeasi ordonanta aduce si cateva simplificari cu privire la restituirea taxei de prima inmatriculare.Impozit pe profit pentru microintreprinderiMicrointreprinderile ce au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si inregistreaza cel putin 2 salariati pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care sunt indeplinite aceste conditii.Optiunea este definitiva si se pastreaza atat timp cat sunt indeplinite conditiile.In cazul in care una dintre cele doua conditii nu mai este indeplinita, respectiv fie se reduce capitalul social, fie numarul de salariati se reduce la mai putin de doi, societatea revine la plata impozitului pe venitul microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator celui in care nu s-au mai indeplinit conditiile.Sponsorizari efectuate de microintreprinderiIn cazul in care o microintreprindere efectueaza sponsorizari, respectandu-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizari diminueaza cu pana la 20% impozitul pe venitul microintreprinderii datorat pentru trimestrul in care s-au inregistrat sponsorizarile.In cazul in care cheltuiala cu sponsorizarea este mai mare decat 20% din impozitul pe venit, aceasta suma se va deduce din impozitul pe venitul microintreprinderii intr-o perioada de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuandu-se la fiecare termen de plata a impozitului pe venitul microintreprinderii.Microintreprinderile ce efectueaza sponsorizari au obligatia sa depuna o declaratie cu beneficiarii sponsorizarilor, declaratie depusa pana pe data de 25 ianuarie din anul urmator.Dreptul de a opta pentru plata impozitului pe profit de catre acele microintreprinderi ce indeplinesc cele doua conditii din prezenta ordonanta poate fi exercitat doar incepand cu 1 aprilie 2018.Impozitarea veniturilor din activitati sportiveIn anul trecut au fost aduse modificari la Legea nr. 69/2000 privind sportul, iar aceste modificari au stabilit ca o persoana de desfasoara activitati sportive poate realiza veniturile in mod dependent (contract de munca) sau, dupa caz, in mod independent in b ...citeste mai departe despre " Modificari fiscale importante intrate in vigoare: Cine e vizat " pe Ziare.com