"(...) In ceea ce priveste DRAF Bucuresti au fost stabilite urmatoarele niveluri (tinte) de realizat in anul 2020: (...) indicatorul sume totale stabilite/ estimare urmare actiunilor de control, pe un inspector antifrauda activ: 2.300.000 de lei/ inspector activ", se arata in circulara transmisa pe 21 ianuarie 2020 inspectorilor ANAF de catre Carmen Elena Tatu, inspector general Antifrauda, Directia Generala Antifrauda Fiscala, documentul fiind facut public de Mediafax.Citeste si cum va fi reorganizata ANAF: se reduce numarul de vicepresedinti si se desfiinteaza unele posturi de conducereVasile Marica, presedintele sindicatului Sed Lex, a criticat acest document."La ora actuala i-am bagat in sedinta dupa ce i-am intrebat de ce au facut chestia asta (dupa ce au transmis circualara respectiva -n.red.) si presupun ca in cel mai scurt timp schimba lucrul asta. (...) Din punctul meu de vedere, a da o tinta ca indicator de performanta, cate amenzi da, este o prostie. Nu cred ca asta e solutia pentru viitor.O tinta ar trebui sa fie globala si trebuie ca Antifrauda sa fie instrumentul de pompier al ANAF, care sa duca la lucruri tintite privind unde s-a descoperit ca ar fi posibila o fraudare de TVA sau lucruri de genul asta. Asta ar fi o varianta in care s-ar misca foarte rapid Antifrauda intr-o anumita zona", a declarat Vasile Marica pentru Mediafax.Citeste mai departe despre Norma pentru inspectorii antifrauda in 2020: sa "produca", fiecare, 2,3 milioane de lei la Buget pe Curs de guvernare ...citeste mai departe despre " Norma pentru inspectorii antifrauda in 2020: Sa "produca" fiecare cate 2,3 milioane de lei " pe Ziare.com