Normele pentru calculul si plata taxei pe activele financiare

In Monitorul oficial din data de 02 august 2019, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2085/2019, ce adopta modelul formularului 109 - Declaratie privind taxa pe activele financiare nete.Monitorul Oficial nr. 0636 din 31 iulie 2019HG nr. 524 din 24 Iulie 2019Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind determinarea cotei de piata, marjei de dobanda, a activelor financiare nete si a celor care se scad din baza impozabila, precum si raportarea indicatorilor necesari calcularii taxei pe active, prevazute la art. 86-88 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termeneMonitorul Oficial nr. 0642 din 02 august 2019Ordin ANAF nr. 2085 din 29 Iulie 2019Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului 109 "Declaratie privind taxa pe active financiare nete"HG nr. 524/2019 se adreseaza institutiilor financiare si adopta normele metodologice privind calculul si plata taxei pe activele financiare, taxa adoptata prin OUG nr. 114/2018, cu modificari ulterioare.Nivelul acestei taxe tine cont de cota de piata a respectivei banci, iar procentul taxei este:a) 0,4% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mare sau egala cu 1%;b) 0,2% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mica de 1%.Pentru primul semestru din acest an, taxa se declara si se achita la buget pana in data de 25 august 2019, iar formularul de declarare este Declaratia 109 - declaratie privind taxa pe activele financiare nete, pe care il analizam in ultima parte a alertei.Taxa pe activele financiare se reduce in urmatoarele conditii:a) pentru cresterea intermedierii financiare, prin cresterea soldului creditelor:cu 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei;pana la 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este mai mica decat tinta de crestere a creditarii;b) pentru diminuarea marjei de dobanda:cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului ...citeste mai departe despre " Normele pentru calculul si plata taxei pe activele financiare " pe Ziare.com