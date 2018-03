Noua carpeala fiscala de la Guvern: Cota de 3,5% din impozit doar pentru anumite ONG-uri. Acciza redusa la motorina pentru transportatori

"Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o ordonanta de urgenta o serie de masuri in sprijinul ONG-urilor furnizoare de servicii sociale. Microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor nonprofit care sunt furnizori de servicii sociale acreditati la cel putin un serviciu social licentiat vor beneficia de deducerea sumelor aferente din impozitul pe venitul microintreprinderilor pana la nivelul de 20% din impozitul pentru trimestrul in care au fost inregistrate cheltuielile respective.Se majoreaza de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit care poate fi donata pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.IMM-urile pot opta pentru impozit pe profit sau cifra de afaceriTotodata, ea a precizat ca prin ordonanta ce va fi adoptata azi microintreprinderile vor avea posibilitatea sa opteze intre impozit pe profit sau pe cifra de afaceri."Ordonanta de urgenta introduce o noua regula fiscala potrivit careia microintreprinderile pot sa opteze pentru plata impozitului pe profit prin indeplinirea a doua conditii: un nivel de capital social minim de 45.000 de lei, aproximativ 10.000 de euro, sau care au cel putin doi salariati", a subliniat Dancila.Despre masura prin care firmele pot opta pentru impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, cuprinsa in aceasta ordonanta, ministrul de Finante vorbise inca de saptamana trecuta.Reducere de acciza pentru transportatoriO alta masura prevazuta in ordonanta de urgenta ii vizeaza pe transportatorii de marfuri si persoane."De asemenea, pentru transportatorii de marfuri si persoane se introduce o noua masura prin reducerea accizei la motorina, si anume se diminueaza cu 183,62 lei pe tona, respectiv 217,31 lei pe tona nivelul accizei la motorina utilizata drept carburant pentru sectorul transportului de marfuri sau transportului de persoane", a conchis Viorica Dancila.Citeste si: Guvernul continua carpirea "revolutiei fiscale". A cincea ordonanta de urgenta vizeaza impozitarea firmelor ...citeste mai departe despre " Noua carpeala fiscala de la Guvern: Cota de 3,5% din impozit doar pentru anumite ONG-uri. Acciza redusa la motorina pentru transportatori " pe Ziare.com