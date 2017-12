Noua poarta spre abuz: Guvernul trimite angajatii ANAF sa-si produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlati

Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."Cu acest proiect, Ministerul Finantelor pare sa aplice in continuare "prezumtia de vinovatie" a mediului de afaceri, articolul 3 stabilind ca ANAF isi va face un buget de venituri suplimentare, acestea fiind realizate, in parte, din sume suplimentare stabilite prin decizii de impunere sau obligatii fiscale accesorii.Trista experienta a trecutuluiJustificarea masurii e halucinanta: inspectorii se simt timorati de faptul ca firmele isi angajeaza avocati care i-ar putea actiona penal pentru prezumtive abuzuri, lucru care le creaza un disconfort profesional.Foarte important - in realitate, lucrurile stau putin invers:In anii 2014-2015, ANAF introdusese "cutuma" sesizarii penale impotriva contribuabililor, pentru a bloca accesul la instante al celor care contesta deciziile Fiscului.Odata cu blocarea acestui drept, au fost blocati si banii companiilor, pana la rezolvarea caracterului penal al unor decizii care nu s-au dovedit penale. Si au fost bani trecuti in performantele ANAF si in legile bugetelor.Justificarea oficiala a emiterii acestui ultim proiect, pe care o publicam la final, merita citita rand cu rand pentru a intelege modul in care actuala coalitie de guvernare priveste mediul economic autohton.Ce prevede noul proiectPotrivit documentului lucrat de Ministerul de Finante:Art. 1: "Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:- impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita- obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita- valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor ...citeste mai departe despre " Noua poarta spre abuz: Guvernul trimite angajatii ANAF sa-si produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlati " pe Ziare.com