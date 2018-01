"Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica. Nu se aplica daca nu este mai buna pentru romani. Nu voi aplica niciodata ceva care sa fie contestat de mediul de afaceri, de simpli contribuabili", a afirmat Teodorovici, luni, dupa audierea din comisiile de specialitate ale Parlamentului, citat de News.ro.Ministrul va analiza toate propunerile, inclusiv cea legata de introducerea impozitului global, despre care a precizat ca nu va fi implementata in acest an.Cota unica de 16% a fost introdusa in Romania in 2005 si de atunci social-democratii au adus in discutie in mai multe randuri renuntarea la ea. In primul program de guvernare al PSD, cu care a castigat alegerile, se preciza ca toate venuituriele sub 2.000 de lei nu vor fi impozitate deloc, iar celor peste 2.000 de lei li se va aplica o cota de 10%.Evident, aceasta promisiune nu a fost pusa in aplicare si nu mai apare in noua versiune a programului de guvernare.Citeste mai departe despre " Noul ministru de Finante nu exclude revenirea la impozitarea progresiva " pe Ziare.com