Noul program de guvernare: TVA de 18% in 2019, salariu mediu de 1.000 de euro in 2020

Documentul de 278 de pagini a fost postat pe site-ul Camerei Deputatilor.Programul de guvernare prevede mai multe masuri economice si fiscale: TVA redus la 18% din 2019"Astfel, vom avea a doua cea mai redusa cota din UE, dupa Luxemburg cu 17%. Vom extinde cota 5% de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120mp) si pentru inputuri in agricultura, cel tarziu incepand cu 1 ianuarie 2019".- infiintarea unui Fond Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI)."Acesta va fi alcatuit, in principal, din companiile de stat profitabile, a carui valoare va depasi 10 mld. Euro. Fondul se va putea folosi de veniturile din privatizari, din dividende ale acestor companii, precum si din veniturile provenite din emisiuni de obligatiuni sau din vanzarea de active neperformante (case de odihna, hoteluri - apartinand unor companii al caror obiect de activitate este cu totul altul). Scopul fondului va fi acela de a dezvolta sau construi de la zero afaceri in domenii prioritare pentru statul roman, care sa se sustina economic".- salariul minim net va creste anual cu 100 de lei, 150 pentru studii superioare"Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro. Se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare. Acesta se va majora, anual, cu 150 lei, net."- salariul mediu brut va ajunge peste 1000 de euro in 2020"Ne punem mare incredere si in atingerea obiectivului de a avea in Romania anului 2020 peste 1 milion de cetateni cu salariul brut mai mare de 1.000 Euro, facand parte, deci, din clasa de mijloc. In aceste conditii, dar si prin investitiile masive ale statului, FSDI si din fonduri europene, salariul mediu brut in Romania va depasi 1.000 Euro in 2020".- indemnizatia sociala minima creste la 640 lei de la 1 iulie 2018"Vor beneficia in special cei care au lucrat in agricultura si pentru care cooperativelela care au lucrat inainte de 1989 nu au platit contributii, va duce la cresterea veniturilor a peste 1 milion de pensionari".- credite fara dobanda pentru tinerii pana in 26 de ani"Tinerii vor fi sustinuti si vor putea ca, pana la implinirea varstei de 26 de ani, sa apeleze la credite fara dobanda, garantate in proportie de 80% de catre stat, de maxim 40.000 lei, pentru plata cursurilor, chiriei sau a unei parti din constr ...citeste mai departe despre " Noul program de guvernare: TVA de 18% in 2019, salariu mediu de 1.000 de euro in 2020 " pe Ziare.com