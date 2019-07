Nu uitati sa depuneti Declaratia unica si sa donati o parte din impozit! Obligatii si pentru cei cu voucher pentru bicicleta

Termenul limita de depunere a celor doua formulare este 31 iulie 2019.Depunerea Declaratiei 230 nu este obligatorie, dar este foarte important de precizat ca, in cazul in care nu donati 2% sau 3,5% din impozitul pe venit catre ONG-uri, aceasta suma nu intra in buzunarul nostru, ci ramane la stat.Cine trebuie sa depuna Declaratia unicaPotrivit prevederilor Codului Fiscal, Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Formularul se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.Potrivit ANAF, persoanele fizice au obligatia:declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.Veniturile supuse declararii sunt:activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;Dupa ce autoritatile anuntasera ca in acest an Declaratia unica se depune doar in format electronic, la finalul lunii mai a fost abrogata aceasta restrictie.Astfel, depunerea formularului se poate realiza atat prin transmitere electronica, cat si prin depunerea pe hartie la registratura autoritatii fiscale sau formularele pot fi transmise prin posta.In format electronic, se poate depune accesand butonul "Depunere declaratie unica" din partea dreapta sus a paginii principale a portalului ANAF, sau prin www.e-guvernare.ro.Atentie! Daca ati primit voucher pentru bicicleta sunteti obligati sa ...citeste mai departe despre " Nu uitati sa depuneti Declaratia unica si sa donati o parte din impozit! Obligatii si pentru cei cu voucher pentru bicicleta " pe Ziare.com