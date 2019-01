Numiri controversate in cabinetul noii sefe ANAF: Un avocat si un fost sef DSP Olt care au probleme cu justitia

Informatia a fost confirmata de cei doi, conform Profit.ro.Iordache este un apropiat al noii sefe a ANAF, presa relatand ca Darius Valcov, cel care ar fi sustinut numirea lui Triculescu in functie, a cunoscut-o pe aceasta chiar prin intermediul lui Iordache. Cei doi au avut in trecut probleme cu justitia, scrie Profit.ro.Potrivit Adevarul, Iordache a intrat in politica la inceputul anilor 2000, alegand PNL, iar in campania pentru alegerile locale, intr-una din actiunile sale electorale, ii flutura, in cadrul unei conferinte de presa, lui Darius Valcov (la acel moment seful PDL Olt) o pereche de catuse, amenintand ca va avea probleme cu legea, pe seful PSD Olt de atunci, fostul vicepremier Paul Stanescu, numindu-l "seful mafiei locale PSD".Ulterior, Iordache a schimbat tabara si, sustinut de Darius Valcov, proaspat ajuns si el in PSD, a fost numit manager al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, intrat tot in acei ani, din administrarea Ministerului Sanatatii, in cea a Consiliului Judetean Olt. Din functia de manager al spitalului slatinean a fost schimbat in ianuarie 2016, dupa patru ani, la acel moment Iordache organizand o conferinta de presa in care a vorbit despre presupusele sale legaturi cu Darius Valcov.In 2015, Darius Valcov, care la acel moment ocupa functia de ministru al Finantelor, fusese retinut de procurorii DNA. Andrei Iordache a pastrat relatia cu actualul consilier al prim-ministrului, presa relatand recent ca noua sefa a ANAF, Mihaela Triculescu, i-ar fi fost prezentata lui Valcov de catre acesta.In 2013, Iordache a fost arestat sub acuzatia ca ar fi ajutat la masluirea unor probe de sange, potrivit publicatiei Adevarul. La randul sau, Marius Stancescu a fost condamnat in 2014 la 3 ani cu suspendare, acuzat fiind intr-un dosar de trafic de influenta si fals in inscrisuri.Citeste si:Noua sefa a ANAF s-a ocupat de zeci de dosare in instantele din Bucuresti si din mai multe judeteNoua sefa a ANAF a picat cinci examene orale pentru postul de inspector antifraudaDupa trei saptamani de la instalare, noua sefa a ANAF si-a publicat CV-ul. Nu si declaratia de avere ...citeste mai departe despre " Numiri controversate in cabinetul noii sefe ANAF: Un avocat si un fost sef DSP Olt care au probleme cu justitia " pe Ziare.com