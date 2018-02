Oamenii de afaceri acuza: Solutia pentru salariatii part time e discriminatorie si ineficienta! Luam in calcul sa dam statul in judecata

In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time in Romania, in conditiile in care aceasta este incurajata in tot restul Europei.Va reamintim ca in urma revolutiei fiscale, angajatii part-time au fost obligati sa achite contributii sociale nu la nivelul veniturilor realizate, ci la cel al salariului minim brut in cuantum de 1.900 lei. In consecinta, venitul angajatilor part-time a fost puternic afectat. Unii dintre ei au constatat in ianuarie ca valoarea contributiilor datorate statului depasea chiar si venitul pe care il realizasera. Deci trebuiau sa vina cu bani de acasa pentru a plati taxele datorate catre stat.In incercarea de a rezolva problema, pe 8 februarie, Cabinetul Dancila a emis o ordonanta de urgenta care prevede ca doar o parte dintre contributiile datorate statului va fi platita de angajati (similar anului trecut, pana la trecerea integrala a contributiilor de la angajator in sarcina angajatului), restul urmand sa fie acoperite de la buget pentru angajatii de la stat si de catre angajator la angajatii din companiile private.IMM-urile avertizeaza: In loc sa rezolve problema salarizarii, ordonanta o acutizeazaPresedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR), Florin Jianu, sustine ca prin ordonanta adoptata pe 8 februarie, Guvernul nu face altceva decat sa se spele pe maini de responsabilitatile pe care le are fata de angajatii part-time din mediul privat."Guvernul nu a rezolvat problema angajatilor part time din mediul privat, ci a mutat responsabilitatea in sarcina angajatorului. Desi declaratiile initiale ale modificarilor fiscale au fost acelea ca sarcina se muta de la angajator la angajat, prin aceasta OUG este negata intreaga filosofie din spatele 'revolutiei fiscale', este o sporire de fiscalitate atat asupra angajatului, cat si asupra angajatorului. Faptul ca si pachetul legislativ nu a fost indeajuns discutat, nu au existat analize de impact si simulari, a condus la aceste avalanse de modificari la modificari, care nu rezolva de fapt problemele, ci le acutizeaza", a declarat Florin Jianu.CNPIMMR face in aceste zile un sondaj online pentru a afla care este impactul noilor modificari asupra intreprinzatorilor."La fina ...citeste mai departe despre " Oamenii de afaceri acuza: Solutia pentru salariatii part time e discriminatorie si ineficienta! Luam in calcul sa dam statul in judecata " pe Ziare.com