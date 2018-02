Olguta Vasilescu, contrazisa: Angajatorii nu pot fi obligati sa modifice contractele de munca. Se pregateste ceva?

Olguta Vasilescu a declarat, luni, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia, ca angajatorii din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, pentru a compensa trecerea contributiilor de la angajator la angajat, doar pana la data de 31 martie 2018. Dupa care patronii sunt obligati sa opereze modificarile in contractele de munca."Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat - n.red.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala totala a angajatorului de anul trecut in noul brut.Stim ca se prefera bonusurile si ca, din punct de vedere fiscal, este mai bine pentru ei, dar pot sa faca acest lucru pana la 31 martie. Oricum, vor trebui sa respecte prevederile noului Cod Fiscal", a spus Vasilescu.Realitatea, insa, este alta: nu exista o prevedere legala care sa impuna companiilor sa nu mai acorde prime sau sa majoreze sumele din contractele de munca, astfel incat sa acopere trecerea contributiilor."Este deplasata afirmatia. Exista o ordonanta de urgenta, nr 82/2017, prin care au fost modificate mai multe prevederi normative. In primul rand au, obligat angajatorii sa negocieze cu angajatii, negocierea trebuia sa aiba loc in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie.Si cu aceasta ocazie s-a modificat termenul de inregistrare in REVISAL a modificarilor asupra contractelor de salarii pana pe 31 martie.Si probabil ca a zis ati dat bonus pana pe 31 martie dupa care, gata, modificati salariile. Deci nu ii poate obliga pe angajatori sa nu acorde bonusuri, e scoasa din context. Adica este o afirmatie tendentioasa, nu este conforma cu legislatia in vigoare", ne-a declarat consultantul fiscal Adrian Benta.Totusi, Gabriel Biris , fost secretar de stat in Ministerul de Finante in timpul guvernarii Ciolos, ne-a explicat ca, desi in acest moment, ministrul Muncii nu are cum sa oblige angajatorii sa mareasca salariul brut, ar putea sa o ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu, contrazisa: Angajatorii nu pot fi obligati sa modifice contractele de munca. Se pregateste ceva? " pe Ziare.com