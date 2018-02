Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactiv

Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part time au fost obligati sa plateasca contributii la pensii si sanatate raportat la salariul minim pe economie, chiar daca salariul lor, pentru cateva ore lucrate, era (mult) sub salariul minim.De la 1 ianuarie 2018, majorarea salariului minim la 1.900 de lei si trecerea contributiilor de la angajator la angajat au creat situatii extreme pentru angajatii part time. Obligatia de a plati cel putin 190 de lei contributie la sanatate si 475 de lei contributie la pensie a devenit pentru multi o povara fiscala imposibila.In mod concret, de 1 ianuarie, angajatorii care aveau salariati part-time au ales diferite variante:nu au modificat suma de pe contract a angajatului part time, aceasta ramanand cea din decembrie 2017, iar angajatul a luat mai putini bani, ajungand sa fie chiar pe minus dupa retinerea taxelornu au modificat suma de pe contract a angajatului part time, dar au acordat o prima, astfel incat netul angajatului sa nu fie afectatau majorat suma de pe contract, mutand integral contributia angajatorului din decembrie 2017 la angajat, caz in care, daca contributiile platite de la 1 ianuarie le depaseau pe cele din decembrie 2017, angajatul a primit mai putini baniau majorat suma de pe contract astfel incat, dupa plata noilor contributii, netul din decembrie 2017 al angajatului sa nu fie afectatPentru ca foarte multi angajati (inclusiv de la stat) s-au regasit in situatiile in care primeau bani mai putini sau chiar trebuiau sa aduca bani de acasa ca sa isi plateasca darile la stat, Cabinetul Dancila a emis, in urma cu doua saptamani, o ordonanta de "carpire" a Revolutiei fiscale.Astfel, guvernul a decis ca "persoanelor care au contract individual de munca cu timp partial li se vor retine contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate raportate la venitul brut de care beneficiaza (n.r. - suma trecuta in contract), iar diferenta pana la nivelul contributiilor aferente salariului minim pe economie va fi suportata in numele angajatului de institutia bugetara angajatoare sau de catre angajatorul privat".Mai exact, guvernantii nu au acceptat ca este incorect sa taxezi munca nemuncita si orele nefacute, nu au acceptat ca povara fiscala pent ...citeste mai departe despre " Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactiv " pe Ziare.com