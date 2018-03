Ordonanta privind Declaratia unica a intrat in vigoare - Iata care sunt cele mai importante modificari

Actul normativ aduce multiple modificari in sfera impozitului pe venit si a asigurarilor sociale pentru persoanele ce realizeaza venituri extrasalariale (venituri din activitati independente, profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din dividende, dobanzi si alte investitii, venituri din cedarea folosintei bunurilor - chirii si arende, venituri din contracte civile si alte venituri din alte surse).Principala modificare consta in faptul ca se reglementeaza "Declaratia unica" pentru raportarea acestor venituri la autoritatea fiscala, respectiv pentru declararea si plata asigurarilor sociale.Ordonanta aduce proceduri tranzitorii pentru:Declararea veniturilor extrasalariale pentru anul 2017;Declararea veniturilor si a asigurarilor sociale pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 martie 2018, perioada in care sunt aplicabile reglementarile modificate de prezenta ordonanta;Pentru inchiderea exercitiului 2018 si pe termen nedeterminat, presupunand ca nu se mai modifica legislatia.Raman in sfera depunerii declaratiei veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, respectiv din drepturi de proprietate intelectuala, cand acestea sunt impozitate in sistem real.Foarte important: A nu se confunda drepturile de proprietate intelectuala impozitate in sistem real cu drepturile de proprietate intelectuala platite in baza unui contract de cesiune, cand se revine la procedura existenta anterior datei de 31 decembrie 2017, respectiv drepturile de proprietate intelectuala si asigurarile sociale in cazul in care se datoreaza, vor fi retinute, declarate si platite de catre platitorul de venit.Tot din punct de vedere structural, drepturile de proprietate intelectuala nu mai sunt regasite in categoria activitatilor independente, legiuitorul stabilind o structura distincta de venituri pe langa celelalte venituri impozabile.Reguli aplicabile pentru veniturile din anul 2017:Contribuabilii persoane fizice ce au realizat in anul 2017 venituri din tara si strainatate, supuse declararii si impozitarii in Romania, din categoria veniturilor extrasalariale, vor depune "Declaratia unica" pana pe data de 15 iulie 2018. Autoritatea fiscala determina impozitele de plata si va emite decizie de impunere.Reguli aplicabile pent ...citeste mai departe despre " Ordonanta privind Declaratia unica a intrat in vigoare - Iata care sunt cele mai importante modificari " pe Ziare.com