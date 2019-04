Parlamentul a votat legea lui Serban Nicolae, care transforma insulele in paradis fiscal pentru cazinouri

Au fost inregistrate 177 de voturi "pentru", 85 "impotriva" si noua abtineri.Proiectul initiat de senatorul PSD Serban Nicolae instituie unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, constructiilor edificate pe acestea si activitatilor economice autorizate, fiind avute in vedere insulele, grindurile si alte suprafete de uscat cu potential de exploatare economica, rezultate prin actiuni sau modificari naturale ale teritoriului ori prin lucrari de amenajare hidrotehnica.Aceste terenuri sunt scutite de taxa pe teren, iar pentru anumite activitati se aplica TVA redus la 5%.Conform prevederilor adoptate, terenurile proprietate publica sau privata care fac obiectul acestei legi sunt insulele, grindurile si alte suprafete de uscat cu potential de exploatare economica, rezultate prin actiuni sau modificari naturale ale teritoriului ori prin lucrari de amenajare hidrotehnica.Aceste terenuri se transmit in domeniul public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale. Regimul fiscal derogatoriu se aplica in mod corespunzator si constructiilor civile edificate pe aceste terenuri, daca sunt destinate exclusiv activitatilor economice.Vor fi scutite de taxe inclusiv jocurile de norocPrin derogare de la Codul Fiscal, aceste terenuri sunt scutite de taxa pe teren, cu respectarea legii in materia ajutorului de stat.Regimul fiscal derogatoriu se aplica corespunzator terenurilor concesionate de catre unitatile administrativ-teritoriale daca sunt utilizate exclusiv pentru activitatile economice.Activitatile economice ce se pot autoriza pe aceste terenuri sunt cele de productie de energie regenerabila, turism, agrement, alimentatie publica, comert cu amanuntul, jocuri de noroc, precum si servicii conexe acestora.In privinta TVA, prin derogare de la Codul Fiscal, se aplica cota redusa de 5% asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele livrari de bunuri si servicii: serviciile de alimentare cu apa si de canalizare; transportul de persoane si al bagajelor acestora; prestarea de servicii furnizate pentru curatarea strazilor, colectarea si tratarea deseurilor menajere, altele decat cele prestate de institutiile publice; livrarea de gaze naturale, electricita ...citeste mai departe despre " Parlamentul a votat legea lui Serban Nicolae, care transforma insulele in paradis fiscal pentru cazinouri " pe Ziare.com