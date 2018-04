PNL a depus mai multe proiecte de lege care vizeaza domeniul fiscal. Vrea abrogarea TVA Split

PNL vrea astfel abrogarea legii privind plata defalcata a TVA , toate ONG-urile sa primeasca 3,5% din impozitul pe venit, nu doar cele sociale, si transparentizarea criteriilor privind codul de plata al TVA.Abrogarea TVA SplitPrima propunere legislativa a liberalilor, depusa in Parlament, se refera la abrogarea TVA Split. PNL afirma ca plata defalcata a TVA este o masura birocratica ce s-a dovedit a fi lipsita de eficienta in raport cu scopul declarat al Guvernului, dar si o frana inutila pusa mediului de afaceri care isi desfasoara activitatea in mod onest."Plata defalcata a TVA a crescut costurile birocratice ale agentilor economici de buna-credinta, in conditiile in care majoritatea covarsitoare a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA se conformeaza la plata (82,35%).Dupa implementarea obligatorie a acestui sistem, de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA situatia nu s-a modificat semnificativ: persoanele impozabile inrolate automat in sistem sunt la fel de putine - cca. 18.000, din care 12.000 (adica 66%) sunt agenti economici aflati in insolventa", precizeaza PNL intr-un comunicat remis miercuri Ziare.com.Initiativa poate fi consultata AICICiteste si:Cine si cum aplica sistemul de la plata defalcata a TVA de la 1 martieGuvernul a cerut abia acum Comisiei Europene derogare pentru Split TVA, sistem aflat deja in vigoareIohannis a promulgat legea care modifica ordonanta Split TVAParlamentul a adoptat Split TVA cu modificari. Legea merge la Iohannis, la promulgareLege anti-discriminare in finantarea ONG-urilorPrin aceasta lege, PNL vrea sa elimine criteriul discriminatoriu introdus prin OUG nr.25/2018. Astfel, liberalii propun ca toate organizatiile non-guvernamentale sa beneficieze de majorarea cotei din impozitul pe venit care le poate fi acordata si nu doar cele din domeniul social, asa cum prevede actualul cadru legislativ.Totodata, ei vor ca microintreprinderile sa poata directiona pana la 20% din impozitul pe profit pe care il datoreaza statului catre toate organizatiile neguvernamentala."Microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finantarii organizatiilor nonprofit sa beneficieze de deducerea sumelor aferente din imp ...citeste mai departe despre " PNL a depus mai multe proiecte de lege care vizeaza domeniul fiscal. Vrea abrogarea TVA Split " pe Ziare.com