PNL ii cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR in cazul Ordonantei Teodorovici: Sunt masuri fiscale criminale pentru economie

"Avocatul Poporului lipseste si de aceasta data, este iar in concediu, chiar daca avem pe masa o ordonanta de urgenta a Guvernului cu masuri fiscale criminale pentru economie, care vor afecta grav nivelul de trai al populatiei, care va plati costul acestor masuri aberante.In documentul pe care l-am depus am invocat temeiuri de neconstitutionalitate pe care Avocatul Poporului ar trebui sa le sesizeze la Curtea Constitutionala. Vorbim despre o ordonanta fiscala cu masuri criminale pentru economia Romaniei, care va ucide cresterea economica a tarii in anul 2019 si costul acestor masuri va fi platit de toti romanii.Punctual, vorbim despre faptul ca plafonarea pretului la gaze si la energia electrica este o minciuna si este o masura cu dedicatie pentru anumiti baieti destepti din acest sector, si nu pentru populatie.Vorbim despre faptul ca aceasta plafonare la gaze si la energia electrica se face la producator si ea se va resimti doar la nivelul unor consumatori care au contracte direct cu producatorii de energie electrica sau de gaze naturale, in timp ce populatia va trebui sa suporte costul noului impozit de 2% pe cifra de afaceri care se va aplica tuturor companiilor din sectorul energetic", a declarat purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, dupa depunerea solicitarii."Taxa specifica regimurilor autoritare"El a adaugat ca taxa pusa pe cifra de afaceri pentru sectorul telecom este "specifica regimurilor autoritare, care vor sa restrictioneze accesul populatiei la informatia libera si de calitate", apreciind ca aceasta taxa va creste factura romanilor la serviciile de telecomunicatii si internet."In aceasta ordonanta se mai vorbeste de o aberatie care nu mai exista nicaieri in lume, stabilirea unei taxe pe activele bancare in functie de un indicator stabilit de piata libera interbancara, in functie de Robor, si este o minciuna grosolana ca aceasta masura va duce la limitarea Robor, pentru ca acest lucru nu este posibil, acesta fiind un rezultat al cererii si ofertei de imprumuturi pe piata interbancara. Aceasta taxa va duce la cresterea ratelor romanilor care au facut imprumuturi la banci", a mentionat Danca.Se incalca Constitutia?La randul sau, presedintele Comisiei juridice a PNL Bucuresti, Cristian Bacanu, a precizat ca OUG 114/2018 a fost data c ...citeste mai departe despre " PNL ii cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR in cazul Ordonantei Teodorovici: Sunt masuri fiscale criminale pentru economie " pe Ziare.com