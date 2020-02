Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.Ministrul de Finante, Florin Citu, a explicat ca ridicarea electronica si automata a popririi va fi facuta "in cel mult o ora" de la plata datoriilor.Potrivit acestuia, era nevoie de aceasta modificare a Codului de procedura fiscala, pentru ca de fiecare data cand unei persoane ii erau blocate conturile, dupa ce efectua plata trebuia sa mearga la banca cu dovada ca a facut plata catre ANAF."S-a facut reglementarea instituirii si ridicarii popririi in mod electronic, astfel incat poprirea sa fie ridicata la indestularea sumei poprite, iar debitorului sa ii fie eliberate conturile cat mai repede. Este o masura pe care am anuntat-o, de care toata lumea in Romania avea nevoie. Stiti foarte bine pana acum cat de complicat era.De fiecare cand se intampla acest lucru, cineva avea o problema, erau conturile poprite si apoi trebuia sa mergi la fiecare banca cu dovada ca ai facut plata catre ANAF. Acesta este un prim pas cu o solutie dezvoltata intern la Ministerul Finantelor Publice si ANAF, urmeaza o updatare a acestei solutii in perioada urmatoare cu sistemul bancar ca sa fie cat mai prietenoasa cu utilizatorii", a spus Citu.Asadar, bancile sunt obligate acum sa transmita electronic informatii privind suma disponibila de plata si sa nu debiteze conturile datornicilor ori sa accepte alte plati din conturile acestora pana la realizarea platii efective.I.O. ...citeste mai departe despre " Popririle vor fi ridicate in cel mult o ora, incepand de azi " pe Ziare.com