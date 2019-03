Astfel, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala anunta ca prejudiciul de 1,94 milioane de lei a fost creat prin nedeclararea impozitului pe profit si a taxei pe valoare adaugata.Reprezentantii firmei "au incasat, fara a declara, 7,59 milioane de lei din vanzarea in sistem de vanzari de tip piramidal (Multi Level Marketing - MLM) a unor pachete care contin produse 'educationale', dispozitive de 'minare' si investitii pentru o pseudo-moneda virtuala denumita OneCoin", se arata in comunicatul ANAF.Inspectorii precizeaza ca respectiva moneda este recunoscuta exclusiv pe o platforma online cu acces restrictionat, dedicata tranzactiilor dintre membrii comunitatii OneCoin.Pentru a pastra aparenta legalitatii, reprezentantii firmei declarau si plateau taxe doar la valoarea comisioanelor percepute, in timp ce sumele incasate erau virate ulterior catre o firma cu sediul in alta tara. Aceasta firma era utilizata doar pentru a transfera sumele de bani incasate urmare activitatii desfasurate pe teritoriul national, fara a avea alte relatii economice cu firma romaneasca.Pentru asigurarea recuperarii prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifrauda fiscala au instituit masuri asiguratorii asupra activelor financiare identificate si au sesizat organele de urmarire penala specializate.A.G. ...citeste mai departe despre " Prejudiciu de 400.000 de euro cauzat statului prin tranzactii cu o moneda virtuala " pe Ziare.com