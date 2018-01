Veniturile acestor doua tari sunt dependende in proportie de peste 80-90% de petrol. Cum pretul barilului a scazut dramatic in ultimii ani, si bugetele au scazut semnificativ.Pentru a reface rezervele de bani, autoritatile au decis introducerea taxei pe valoarea adaugata si a altor cateva taxe. Analistii financiari sunt de parerea ca astfel produsul intern brut din cele doua emirate va creste cu 4-5 procente.Astfel, de la 1 ianurie 2018 locuitorii Arabiei Saudite si cei ai Emiratelor Arabe Unite vor trebui sa plateasca un TVA de 5% care se va aplica tuturor produselor, inclusiv la litrul de benzina si motorina. Sunt exceptate insa de la plata TVA serviciile medicale, tranzactiile financiare si trasportul public, informeaza BBC.Emiratele Arabe Unite spera ca prin introducerea TVA-ului sa adune anual la buget peste 3,3 miliarde de dolari. Totusi, autoritatile de la Abu Dhabi au anuntat ca veniturile cetatenilor nu vor fi taxate nici de acum incolo, insa au crescut taxele de drum si a fost introdusa o taxa petru servicii turistice.Arabia Saudita, pe langa plata TVA-ului, a introdus si o taxa pentru tutun si o alta pentru bauturile racoritoare, eliminand in acelasi timp cateva beneficii de care se bucurau locuitorii sai.In ultimii ani, Fondul Monetar International a atras atentia guvernelor celor doua tari sa isi revizuiasca politica financiara si monetara deoarece cheltuielile foarte mari nu pot fi compensate de veniturile tot mai scazute. Pentru a-si stabiliza deficitul bugetar, autoritatile de la Adu Dhabi si de la Riad au fost nevoite sa isi retraga mii de miliarde de dolari din fondurile globale de investitii.Bahrain, Kuwait, Oman si Qatar -celelalte patru state membre ale Consiliului de Cooperare din Golf- au anuntat si ele ca vor introduce TVA, insa nu mai devreme de 2019.... citeste mai departe despre " Premiera in Golf. Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite introduc TVA-ul " pe Ziare.com