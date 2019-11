Orban sustine reintroducerea unei taxe auto, pentru masinile la prima inmatriculare

Orban a adaugat ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia Europeana."Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in atmosfera.Formulele care au fost incercate au intrat in contradictie cu reglementarile la nivel european. Se stie ca taxele indirecte trebuie sa respecte reglementarile europene. Aceasta taxa poate fi gandita si ca un impozit pe proprietate variabil, dar si aici exista riscul sa contravenim principiului ca o taxa depinde de valoarea unui bun.Cand vom ajunge la o formula care sa fie acceptabila la nivelul Comisiei Europene, o vom anunta public, dar decat sa mai venim iarasi cu o taxa ca sa mai luam bani de la proprietarii de masini si dupa aia sa trebuiasca sa-i dam inapoi, mai bine masuram de sapte ori si stabilim ceea ce suntem siguri ca va fi acceptat la nivelul institutiilor europene", a afirmat premierul, joi, la preluarea mandatului de catre noul ministru al Mediului, Costel Alexe.Alexe a completat, la randul sau, ca din datele pe care le detine, din bugetul de 2,4 miliarde de lei al Ministerul Mediului 1,8 miliarde s-au cheltuit pentru restituirea acestei taxe."PSD a scos aceasta taxa, din pacate, nu a venit cu o solutie astfel incat sa imbunatatim calitatea aerului", a spus Costel Alexe.El a afirmat ca ministerul se va axa anul urmator pe programele care sa aduca imbunatatiri in ceea ce priveste calitatea aerului.La inceputul lunii septembrie, ANAF a anuntat finalizarea procesului de restituire a taxei auto pentru toti contribuabilii romani care au depus documentatii complete, astfel ca, din 2017 pana in prezent, Fiscul a restituit in total 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri aprobate.Totodata, amintim ca, in 24 octombrie, Consiliul General a adoptat proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras. ...citeste mai departe despre " Orban sustine reintroducerea unei taxe auto, pentru masinile la prima inmatriculare " pe Ziare.com