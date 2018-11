"O sa vad cum au fundamentat, discutam in Guvern si vom lua masura corecta si legala. Orice schimbare se va aplica de la 1 ianuarie", a spus Teodorovici.Comisia Europeana a trimis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru aplicarea unui mecanism de plata defalcata a TVA. De la 1 ianuarie 2018, Romania aplica acest mecanism alternativ de colectare a TVA in care TVA-ul este platit intr-un cont blocat separat, ceea ce creeaza o sarcina administrativa majora pentru intreprinderile oneste care isi desfasoara activitatea in aceasta tara, arata scrisoarea Comisiei Europene. Aceasta dispozitie este obligatorie pentru anumite intreprinderi, care trebuie sa deschida un cont bancar de TVA blocat separat.Scrisoarea de punere in intarziere urmeaza unei comunicari prin care s-a respins o cerere din partea Romaniei de derogare de la normele UE in acest domeniu, din cauza preocuparilor legate de principiul proportionalitatii si de compatibilitatea cu tratatul. In cazul in care Romania nu ia masuri in urmatoarele doua luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autoritatilor romane. ...citeste mai departe despre " Prima reactie a lui Todorovici la solicitarea UE de a elimina split TVA - de cand s-ar putea aplica modificarea " pe Ziare.com