Principalele modificari ale Codului fiscal in 2018, pe intelesul tuturor

Persoane fizice ori juridice, contribuabilii au bifat pe lista lor tot mai multe dileme si tot mai putine solutii la problemele cu care se confruntau.Vom face in continuare o trecere in revista a celor mai importante modificari legislative si fiscale ale acestui an, explicate pe intelesul tuturor.Plata defalcata a TVA in 2018, una dintre modificarile majore ale Codului fiscalPlata defalcata a TVA a fost una dintre principalele modificari ale Codului fiscal si a starnit o multime de controverse de la inceput.Prin legea 275/2017, a fost a fost aprobata cu modificari si completari OG 23/2017 in ceea ce priveste plata defalcata a TVA. De la 1 martie 2018, au intrat in sistemul de plata defalcata a TVA primii contribuabili obligati. In afara de acestia, mai sunt si contribuabilii care aplica deja sistemul.Firmele cu datorii de TVA la sfarsitul anului (intre 5.000 lei si 15.000 lei - in functie de marimea contribuabilului), care nu sunt achitate pana la 31 ianuarie 2018 si firmele aflate in insolventa la sfarsitul anului au fost obligate sa aplice acest sistem.Mentionam ca in Monitorul Oficial nr. 187 din 28/02/2018 a fost publicat si O.A.N.A.F. nr. 565 prin care s-a aprobat Procedura de organizare si functionare a Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA.A luat nastere proiectul privind Declaratia unicaMFP a publicat pe site-ul institutiei un proiect de ordonanta de urgenta ce modifica regimul unor impozite pe venit si contributii de asigurari. Printre masurile prezentate a fost inclus si formularul care a inlocuit controversata Declaratie 600, ce poarta denumirea de Declaratia unica. Aceasta permite, dupa cum prevede proiectul, comasarea a sapte declaratii fiscale, potrivit manager.ro, dupa cum urmeaza:D200 (veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (norme de venit - agricultura), D600 (venitul de baza pentru CAS), D604 (stabilire CASS pentru persoane fara venit), D605 (stopare CASS pentru persoane fara venit).Nu uitati ca Declaratia unica trebuie depusa in acest an pana la data de 15 iulie, iar, din anul 2019, pana la data de 15 martie. Pentru a stimula contribuabilii sa depuna declaratia la timp, se vor oferi anumite bonificatii. Se acorda o reducere de 5% in caz ca formularul este depus in sistemul online si inca 5% daca plat ...citeste mai departe despre " Principalele modificari ale Codului fiscal in 2018, pe intelesul tuturor " pe Ziare.com