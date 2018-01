Seful ALDE a spus ca din noul program va fi scoasa taxa de solidaritate, element ce fusese oricum abandonat si de Tudose pentru ca a creat discutii aprinse si val de nemultumire in randul mediului de afaceri."Romania nu trebuie sa ramana o tara cu mana de lucru ieftina", a motivat Tariceanu, in fata jurnalistilor, masura cresterii salariului minim.El a anuntat insa ca impozitul pe gospodarie ramane in picioare, insa nu a precizat o data exacta de la care va fi aplicat."Urmeaza ca Ministerul Finantelor sa porneasca la operationalizarea acestui impozit, el presupune o logistica necesara si nu exista din partea ministerului un termen pe care sa-l fi avansat", a spus Tariceanu.Citeste mai departe despre " Programul de guvernare al lui Dancila: Vom plati impozit pe gospodarie. Noi cresteri la salariul minim pana in 2020 " pe Ziare.com