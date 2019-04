Proiect ANAF: Firmele in insolventa isi vor vinde creantele bugetare, daca Fiscul aproba cumparatorul

Consultantul fiscal Adrian Benta precizeaza ca, in prezent, creantele bugetare ale firmelor in insolventa pot fi cesionate "dupa confirmare prin decizie fiscala", nefiind constituita o comisie speciala.Printre criteriile de selectie se afla: termenul de plata cat mai scurt, oferta cea mai avantajoasa si garantia cea mai favorabila din perspectiva maximizarii recuperarii creantelor bugetare, mai arata un Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pentru aprobarea procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei."Procedura de cesiune a creantelor bugetare poate fi initiata de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a inscris in tabelul definitiv de creante cu creante bugetare. (...) Fac obiectul cesiunii, creantele bugetare inscrise de organul fiscal in tabelul definitiv de creante, ramase nestinse la data incheierii contractului de cesiune", mentioneaza proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei.In elaborarea noii proceduri, s-a avut in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii: pretul cesiunii sa fie cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, asigurandu-se recuperarea integrala a creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante; plata pretului cesiunii si recuperarea creantelor bugetare sa se realizeze intr-o perioada de maximum 3 ani de la data incheierii contractului de cesiune; cesionarul sa justifice un interes public in vederea cesionarii creantei; necesitatea constituirii de garantii, cu exceptia situatiei in care plata se efectueaza integral pana la data incheierii contractului de cesiune.Justificarea unui interes public poate reprezenta: necesitatea cesiunii creantei in vederea mentinerii scopului pentru care a fost autorizat sau contractat de o autoritate sau institutie publica sa presteze un serviciu public si care se afla sub supravegherea si controlul unei autoritati sau institutii publice; necesitatea cesiunii creantei ca fiind de interes public, in vederea rezolvarii oricaror probleme, fapte sau eveniment ...citeste mai departe despre " Proiect ANAF: Firmele in insolventa isi vor vinde creantele bugetare, daca Fiscul aproba cumparatorul " pe Ziare.com