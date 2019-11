Proiectul lui Teodorovici care prevede inchisoare pentru neplata impozitelor si contributiilor a trecut tacit de Senat

Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 6 noiembrie, a fost citita, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu Desi proiectul are raport de admitere cu amendamente din partea Comisiei de Buget a Senatului, prin care se eliminase reglementarea potrivit careia neplata impozitelor si contributiilor se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani, pentru ca nu a primit votul plenului pana in 6 noiembrie, cand s-a implinit termenul de dezbatere in Senat, actul normativ este transmis Camerei Deputatilor in forma initiatorului.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale prevede ca este considerata infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani "retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul de scadenta prevazut de lege, a impozitelor si/ sau contributiilor prevazute in anexa la prezenta lege".Printre taxele enumerate in anexa se afla: "impozitul pe dividendele platite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana, impozitul pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din arenda, impozitul pe veniturile sub forma de dobanzi, impozit pe veniturile sub forma de dividende, impozitul pe veniturile din pensii, contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari sociale de sanatate, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, impozit datorat pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, contributia la Fondul pentru mediu".De asemenea, actul normativ prevede pedeapsa de la doi la sapte ani de inchisoare pentru "stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general ...citeste mai departe despre " Proiectul lui Teodorovici care prevede inchisoare pentru neplata impozitelor si contributiilor a trecut tacit de Senat " pe Ziare.com