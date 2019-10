Proiectul vinietei pentru Bucuresti a fost adoptat. Iata cati bucuresteni vor plati taxa

Proiectul a fost initiat de Gabriela Firea. 31 dintre cei 53 de consilieri generali cu mandat valid au votat pentru introducerea vinietei. 13 s-au abtinut, iar 7 au votat impotriva.Inaintea votului, a avut loc o dezbatare de cateva zeci de minute, in care consilierii Puterii si cei ai Opozitiei s-au bruiat reciporc. Atat initiatorul proiectului de vinieta pentru Bucuresti - adica PSD prin intermediul primarului general Gabriela Firea - cat si ALDE si USR au depus amendamente la proiect.Printre amendamentele depuse de Gabriela Firea se numara si scutirea, pana la 1 ianuarie 2021, de obligatia de a plati vinieta pentru Bucuresti a celor care detin masini cu norma de poluare Euro 4.Detalii aici: Firea scuteste de vinieta proprietarii de masini Euro 4. Cati ar urma sa mai plateasca taxaIn schimb, obligatiile prevazute initital in proiect - adica obligatia de a cumpara vinieta si restrictiile de a intra in zona de centru de luni pana vineri - s-au mentiut pentru toti ceilalti 593.000 de proprietari de masini cu norma de poluare inferioara celei Euro 4 din Bucuresti si Ilfov.Printre amendamentele adoptate ale ALDE s-a numarat si unul care prevede interzicerea totala a circulatiei pe strazile din Capitala a masinilor cu norma de poluare Euro 3 sau inferioara, pana la inceputul anului 2024.Amendamentele USR au fost respinse.Cand a aparut ideea vinietei si ce inseamna eaAdministratia Firea a anuntat inca din vara ca vrea sa introduca o taxa pe care sa o plateasca proprietarii masinilor poluante care circula prin Bucuresti. Scopul taxei - au declarat pentru Ziare.com surse din cadrul administratiei locale - n-ar fi acela de a colecta bani la bugetul local, ci de a descongestiona traficul.Calculul facut este ca, dupa introducerea vinietei, bucurestenii ar putea sa considere ca este mai avantajos sa lase masina acasa si sa circule, in schimb, cu autobuzul, cu troleibuzul sau cu tramvaiul.Intr-o prima varianta, mecanismul de taxare propus de Gabriela Firea era plin de hibe. Spre exemplu, presupunea, printre altele, taxarea inclusiv a masinilor electrice care urmau sa circule prin Capitala, daca erau inmatriculate in alte judete. Or, intr-un astfel de caz, motivul reducerii poluarii pentru ap ...citeste mai departe despre " Proiectul vinietei pentru Bucuresti a fost adoptat. Iata cati bucuresteni vor plati taxa " pe Ziare.com