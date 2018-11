Protest spontan la ANAF: Nimeni nu stie daca mai are loc de munca pana la Craciun

Oamenii reclama ca decizia a fost luata prin lipsa de transparenta si se tem ca isi vor pierde locurile de munca sau ca li se vor miscora salariile.Au dat tonul acestor actiuni angajatii din Timisoara, ei aflandu-se azi in a doua zi de protest. Virginia Dutu, presedintele sindicatului FINTIM din cadrul DGFP Timisoara, a declarat pentru Ziare.com ca reorganizarea ANAF va produce efecte majore, atat macroeconomice, cat si sociale."La Brasov a avut loc o intalnire intre conducerea ANAF si ministrul de Finante vizavi de aceasta reorganizare. Modul in care se face aceasta reorganizare, prin lipsa de transparenta si prin ceea ce inseamna ea cu efecte majore in viitor, efecte macroeconomice si sociale, este in acest moment neevaluat corect.Dupa ce a avut loc informarea colegilor de aici, forma lor de a reactiona a fost aceea de protest spontan. Semnalul a fost tras la Timisoara. Noi am fost port-stindard al acestor nemultumiri acumulate la nivel national. Protesteaza si cei din Cluj si cei din Prahova. Unda de soc incepe sa cuprinda cam toata tara. A fost nevoie de o scanteie si a pornit de la Timisoara", a relatat Virginia Dutu.Ea a subliniat ca, pana acum, nu au primit nicio reactie din partea Ministerului de Finante."Nu avem niciun semnal in acest moment. Ieri a fost ultima zi de depunere a amendamentelor pentru acest proiect si se pare ca amendamentele propuse de noi nu au trecut", a completat presedintele sindicatului FINTIM din cadrul DGFP Timisoara."Nimeni nu stie daca pana la Craciun mai are un loc de munca sau nu"Si angajatii ANAF Cluj au intrerupt miercuri lucrul. Dorin Modure, presedintele Sindicatului National Solidaritatea, a declarat pentru Ziare.com ca, dupa reorganizarea ANAF, mii de oameni isi vor pierde locurile de munca.Totodata, spune el, este posibil ca cei care raman pe posturi sa primeasca salarii mai mici."Motivul acestui protest este procedura pe care au inteles sa o aplice cei din ANAF si din Ministerul Finantelor, legat de reorganizarea care se intampla zilele acestea in acest minister. Ei vor sa taie peste 3.200 de posturi, vacante intr-adevar, dar dupa aceea vor sa faca o reorganizare, sa schimbe organigramele si, dupa aceea, noi nu mai incapem pe acele organigrame.De fapt, se va face o reducere mult mai mare de posturi, mascat ...citeste mai departe despre " Protest spontan la ANAF: Nimeni nu stie daca mai are loc de munca pana la Craciun " pe Ziare.com