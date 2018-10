PSD face Romania tot mai toxica. A dat liber la rable poluante si se spala pe maini de o noua taxa auto

Gabriela Firea, primar al Bucurestiului de 2 ani, recunoaste ca nu s-au intamplat multe pentru imbunatatirea calitatii aerului, dar spune ca vina nu e atat a ei, cat a primarilor de sector si a Guvernului.Si poluati, si cu banii luati: A inceput procesul la CJUE pentru aerul din Bucuresti. Ce masuri a luat Firea ca sa nu platim amenzi uriase?Suntem la un pas sa platim amenzi uriase pentru aerul toxic din Bucuresti. Firea da vina pe ceilalti primari PSD si pe GuvernComisia Europeana ne-a dat in judecata pentru ca in 2016, in Bucuresti, valorile-limita zilnice au fost depasite pentru o perioada de 38 de zile. Adica timp de peste o luna din 12 locuitorii din Capitala au respirat un aer de-a dreptul toxic. Insa Gabriela Firea considera ca, neintamplandu-se in mandatul ei, nu are de ce sa fie ea trasa la raspundere.Mergand pe acest rationament, ar insemna ca din 5 iunie 2016, de cand e ea la Primarie, aerul a devenit mai curat. Datele si cifrele o contrazic. Si asta doar daca ne uitam la masinile care au intrat in traficul romanesc in ultima perioada.Aerul din Bucuresti e toxic. Solutia unui lider PSD: Mutati-va! Cum ignora cifrele alarmante cei pusi sa aiba grija de sanatatea noastraCimitirul de rable al EuropeiUna dintre masurile cu care s-a laudat liderul PSD Liviu Dragnea in campania din 2016 a fost eliminarea timbrului de mediu. Efectul a fost ca din 2017 Romania a devenit incet-incet un cimitir de rable poluante.ONG-urile de mediu Transport & Environment si 2Celsius au facut un studiu care arata ca, in 2017, Romania a importat aproape 520.000 de autoturisme second-hand, peste 70% dintre acestea fiind diesel-uri poluante. Aceasta este o cota deosebit de mare fata de celelalte tari (o treime in Bulgaria si 40% in Polonia).Totodata, peste 80% din diesel-uri au fost produse inainte de 2011, adica inainte de intrarea in vigoare a standardelor Euro 5 pentru toate autoturismele - care necesitau filtre de particule diesel (DPF) . Asta inseamna ca majoritatea acestor autoturisme importate nu sunt echipate cu DPF standard si, prin urmare, emit particule fine periculoase care pot cauza aparitia cancerului.In ceea ce priveste dioxidul de azot toxic (NO2), lucrurile stau la fel d ...citeste mai departe despre " PSD face Romania tot mai toxica. A dat liber la rable poluante si se spala pe maini de o noua taxa auto " pe Ziare.com