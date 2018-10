PSD vrea sa-i scape de inchisoare pe evazionisti - proiectul a trecut de Comisia Juridica, maine e vot final in Camera

Procentul de 20% este mai mic decat cel adoptat de Senat, de 50%, iar Camera este for decizional pe aceasta lege.Proiectul pentru modificarea Legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale este initiat de deputatul PSD Catalin Radulescu, iar in expunerea de motive acesta sustine ca masura este necesara pentru ca inchisorile din Romania sunt aglomerate.Mai mult, afirma deputatul "Mitraliera", daca evazionistii vor fi iertati, statul va avea de castigat de doua ori: va recupera prejudiciul creat integral intr-un timp relativ scurt si nu va mai efectua cheltuieli cu detentia condamnatului."Avand in vedere starea sistemului judiciar romanesc in ce priveste conditiile de detentie si gradul de aglomerare, cat si numeroase cauze in care Romania a fost condamnata de instantele internationale pentru aceste conditii, dar si faptul ca, in cazul infractiunilor de evaziune fiscala, cel mai important este recuperarea prejudiciului suferit de stat, initiatorii propun o motivare a celor care comit astfel de fapte pentru a acoperi prejudiciul creat.Daca inculpatul acopera in totalitate prejudiciul si nu mai executa pedeapsa efectiva cu inchisoarea, statul va avea de castigat de doua ori: va recupera prejudiciul creat integral intr-un timp relativ scurt si nu va mai efectua cheltuieli cu detentia condamnatului. Astfel, se vor evita situatiile actuale in care statul nu recupereaza prejudiciul ori il recupereaza foarte greu si intr-un timp indelungat", sustine Radulescu in expunerea de motive.In favoarea propunerii au votat deputatii PSD, ALDE si UDMR, USR a votat impotriva, iar deputatii PNL s-au abtinut.Camera Deputatilor ar putea da votul final pe acest proiect de lege miercuri, informeaza Mediafax.Teodorovici: E o masura europeana, o sustinMinistrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustine proiectul deputatului Radulescu, afirmand ca este o masura europeana."Sustin orice masura europeana, iar aceasta este o masura europeana", a declarat Teodorovici.Mai mult, ministrul de Finante a subliniat ca statul trebuie sa urmareasca recuperarea prejudiciului si nu trimiterea oamenilor la inchisoare.USR si PNL vor se atace proiectul la CCRUSR vrea sa ata ...citeste mai departe despre " PSD vrea sa-i scape de inchisoare pe evazionisti - proiectul a trecut de Comisia Juridica, maine e vot final in Camera " pe Ziare.com