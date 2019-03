PwC: Daca taxa pe activele financiare s-ar aplica 5 ani, bancile si-ar recupera pierderea in 37 de ani

"Daca vom cauta cauzele si descresterea acestei intermedieri financiare, una dintre aceste cauze o reprezinta impredictibilitatea mediului legislativ, Ordonanta pe care o discutam astazi fiind una din legile care cresc perceptia riscului, atat din partea bancilor cat si din partea investitorilor. Pe forma actuala a ordonantei, noi am facut un calcul si am aratat ca daca s-ar aplica actualele prevederi, 1,2 % pe an, avand in vedere evolutia ROBOR in 2018, bancile ar putea sa isi recupereze pierderile suferite intr-un orizont de timp foarte mare. Cresterea este chiar exponentiala, spre exemplu daca taxa s-ar aplica pe o perioada de 1 an, bancile si-ar recupera pierderea in 5 ani, daca s-ar aplica pe 3 ani, si-ar recupera pierderea in 16, iar daca s-ar aplica pe 5 ani, atunci bancile si-ar recupera pierderea intr-un orizont de 37 de ani, un orizont de timp foarte mare", a spus Farkas.Acesta a adaugat ca Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa privind intermedierea financiara si explicat cauzele dintre impredictibilitatea legislativa si nivelul bunastarii unei tari."Romania se situeaza pe ultimul loc in Europa privind intermedierea financiara, pe care o definim ca un raport intre creditul acordat sectorului neguvernamental si PIB. De ce este importanta intermedierea financiara? Pentru ca exista o corelatie destul de puternica, undeva la 80%, intre intermedierea financiara si bunastarea unei natiuni, bunastare masurata ca nivelul PIB pe cap de locuitor. Si intuitiv ne dam seama ca o crestere a creditarii stimuleaza investitiile, care au un efect multiplicator in economie. Daca ne uitam la structura PIB-ului in ultimii 10 ani observam ca ponderea investitiilor in cadrul PIB a scazut cu aproximativ 10 puncte procentuale. In concluzie, exista o nevoie acuta de investitii in Romania, pe care firmele nu reusesc sa le faca prin surse proprii, nici de pe piata de capital, care nu este foarte dezvoltata in tara noastra, prin urmare singura sursa de finantare viabila ramane creditul bancar", a evaluat reprezentantul PwC.Farkas a atras atentia, totodata, asupra faptului ca legislatia influenteaza cheltuielile operationale ale bancilor."Daca ne uitam la marja, la diferenta dintre dobanda activa si dobanda pasiva, noi am facut o analiza privind modul in care este construita aceasta marja, analizand situatiile financiare ale bancilor pe o perioada de 4 ani, si rezultatul analizei e ca o mare parte din aceasta marja e consumata de costul riscului si de cheltuieli operationale. Ceea ce lasa bancilor o mica parte de profit, si o mica parte deponentilor, deci cu atat mai mult trei sferturi din aceasta marja este consumata de risc si de cheltuielile operationale. De ce? In ultima perioada creditele neperformante au crescut, imediat dupa criza, bancile au depus eforturi sustinute pentru a reduce aceste credite neperformante, dar costul acesta s-a resimtit in cheltuielile lor, iar pe de alta parte, cheltuielile operationale sunt influentate, pe langa alte lucruri, si de modul in care e operat procesul de creditare, influentat si de cadrul legislativ", a afirmat Dorian Farkas.Compania de consultanta fiscala PricewaterhouseCoopers (PwC) a organizat, joi, a doua editie a "Tax and Coffee Shop", intalnire in care au fost discutate modificarile anuntate pe Codul de Procedura Fiscala si pe OUG 114.