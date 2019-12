Solicitarea de retrimitere la comisii a fost facuta de deputatul PNL Florin Roman, initiatorul proiectului, afirmand ca este nevoie de un studiu de impact si de un punct de vedere al Guvernului Orban.Roman a tinut sa precizeze ca isi asuma in continuare initiativa, doar ca este nevoie de asiguari ca indeplineste toate conditiile."Vreti sa va razbunati pe PNL. Gresit. Va razbunati pe Romania si veti plati pentru aceasta aroganta. Spuneti ca vreti dialog, dar de fapt nu vreti decat sa aratati pesedistilor ca azi voi inca sunteti tari in Parlament, ca nu vor fi alegeri a primarilor in doua tururi si dinamitati Romania doar pentru a va pozitiona in interiorul PSD.Eu sunt initiatorul acestui proiect de lege si mi-l asum. Liberalii au alta gandire economica. Principiul liberal este foarte simplu, taxe mai mici. Sunt mai multi platitori de taxe si impozite. Atunci cand am venit cu cota unica, tot dumneavoastra, infierati, cu mania proletara, cota unica. V-am demonstrat ca avand o cota mai mica colectam mai mult decat o cota mai mare", a spus deputatul.-Stire in curs de actualizare- ...citeste mai departe despre " Reducerea TVA la 16% nu se mai decide azi. Proiectul a fost retrimis in comisii " pe Ziare.com