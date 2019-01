Reguli noi in UE, de la 1 ianuarie: Vizeaza companiile care incearca sa evite plata obligatiilor fiscale in state membre

Astfel, de la 1 ianuarie 2019, toate statele membre vor aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale."Comisia a luptat constant si pentru o perioada lunga de timp impotriva planificarii fiscale agresive. Batalia nu este inca castigata, dar astazi facem un pas foarte important in lupta noastra impotriva celor care incearca sa profite de neconcordantele dintre sisteme fiscale ale diferitelor state membre pentru a evita plata de obligatii fiscale in valoare de miliarde de euro", a declarat Pierre Moscovici (foto), comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama.Normele se bazeaza pe standardele globale elaborate de OCDE in 2015 cu privire la erodarea bazei impozabile si transferul profiturilor (BEPS) si ar trebui sa contribuie la prevenirea deturnarii profiturilor neimpozitate in afara UE.Toate statele membre vor putea sa impoziteze profiturile transferate in tari cu un nivel redus de impozitare in care compania nu are o activitate economica reala (norme privind societatile straine controlate).Castigurile in ceea ce priveste activele precum proprietatea intelectuala, care au fost transferate de pe teritoriul UE, vor deveni de acum incolo, de asemenea, impozabile in UE (norme privind impozitarea la iesire).Pentru a descuraja companiile sa creeze acorduri de indatorare artificiale menite sa reduca la minimum impozitele, statele membre vor putea limita cuantumul dobanzii nete pe care o societate il poate deduce din venitul sau impozabil (norme privind limitarea deductibilitatii dobanzii).Companiile vor fi impiedicate sa exploateze neconcordantele din legislatia fiscala a doua tari diferite din UE pentru a evita impozitarea (norme privind tratamentul neuniform al elementelor hibride).Statele membre vor avea posibilitatea de a aborda mecanismele de evitare a obligatiilor fiscale care nu fac obiectul unor norme specifice de combatere a evitarii obligatiilor fiscale (norma generala anti-abuz).Se pregatesc si alte masuriPropuse mai intai de Comisie in 2016, normele obligatorii din punct de vedere juridic, cunoscute sub numele de ATAD (Directiva impotriva evitarii obligatiilor fiscale), au fost convenite rapid, pentru a stimula efo ...citeste mai departe despre " Reguli noi in UE, de la 1 ianuarie: Vizeaza companiile care incearca sa evite plata obligatiilor fiscale in state membre " pe Ziare.com