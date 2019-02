Reorganizarea ANAF a trecut de Parlament. Cele opt directii regionale vor fi desfiintate

Proiectul de lege a fost initiat de UDMR si are ca obiect de reglementare reorganizarea ANAF in sensul revenirii la modul de organizare a administratiilor financiare la nivel judetean.Potrivit textelor adoptate, in subordinea Agentiei se infiinteaza directiile finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu sediul in municipiile resedinta de judet, respectiv municipiul Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridica.Cele opt directii generale regionale ale finantelor publice se desfiinteaza si devin, prin divizare, directii ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.Atributiile directiilor generale regionale ale finantelor publice, cu exceptia celor ale directiilor regionale vamale, precum si ale birourilor vamale de interior si de frontiera, se preiau de catre directiile finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit ariei teritoriale de competenta.Textul adoptat mai prevede ca se infiinteaza Directia Generala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice.Directia Generala a Vamilor se infiinteaza prin preluarea atributiilor, a activitatii, a posturilor si a personalului urmatoarelor structuri vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate: Directia Generala a Vamilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontiera din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Deputatii PNL si USR au criticat proiectul, considerand ca reorganizarea ANAF trebuia facuta de Guvern.Marti, la Comisia de buget-finante, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, a declarat ca sustine acest proiect."S-a vorbit mult de aceasta nevoie de a reorganiza ANAF si ca structura si ca functii, ca impartire a functiilor intre ANAF si Ministerul de Finante si in special partea de mentalitate, probab ...citeste mai departe despre " Reorganizarea ANAF a trecut de Parlament. Cele opt directii regionale vor fi desfiintate " pe Ziare.com