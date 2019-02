Reorganizarea ANAF inseamna ca va pierde 52 de milioane de euro de la Banca Mondiala. Si trebuie sa mai dea si multi bani inapoi

O viziune care, practic, intoarce structura organizationala a Fiscului cu 6 ani in timp si care se abate fundamental de la principiile de reforma convenite in 2013 cu Banca Mondiala: practic, noua structura pare un cadou facut autoritatilor judetene.Cum arata reforma decisa de ParlamentPe scurt:Vama trece din subordinea ANAF in cea a Ministerului de Finante, iar cele opt directii regionale ale Fiscului vor fi desfiintate, pentru a se infiinta 41 de directii judetene, plus una pentru Bucuresti."Reforma" ANAF a fost decisa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, care a aprobat un proiect de Lege pentru modificarea OUG 74/2013, privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Potrivit textului adoptat la Camera Deputatilor ca for decizional, Vama va deveni structura separata in subordinea directa a ministrului Finantelor, iar structura centrala a ANAF nu va mai avea in subordine opt directii regionale, ci 41 directii judetene si o directie pentru Bucuresti.Spargerea directiilor regionale, care se produce in numele "apropierii de contribuabil", reprezinta in realitate un cadou facut autoritatilor judetene, care vor putea influenta, asa cum au facut-o si in trecut, actul de control economic.Fiscul revine practic la forma de organizare existenta cu 6 ani in urma, care prin ineficienta si coruptie a generat, de fapt, nevoia de reorganizare.Pledoarie pentru reforma bazata pe omisiuni si neadevaruriMinistrul Eugen Teodorovici a spus la Parlament ca decizia reorganizarii ANAF a fost luata deoarece in actuala formula acesta nu a performat."In 2013, cand s-a facut aceasta modificare - o regionalizare, o mutare a vamii la ANAF, a fost o dorinta a unei persoane, stiti foarte bine care, aflata la conducerea acestei institutii, de a avea toate informatiile si tot controlul pe intreaga tara.Si in 2014, 2015 se inchideau companii pentru 9-10 lei, se suspenda activitatea acelor companii pentru cateva luni de zile", a explicat Eugen Teodorovici.Ministrul a omis sa precizeze ca reforma adoptata in 2013 s-a produs tocmai din cauza ineficientei cronice si a coruptiei constatate in interiorul directiilor judetene, dar mai ales la Garda Financiara, ...citeste mai departe despre " Reorganizarea ANAF inseamna ca va pierde 52 de milioane de euro de la Banca Mondiala. Si trebuie sa mai dea si multi bani inapoi " pe Ziare.com