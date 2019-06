Restituirea taxei auto: Saga ar putea sa nu se termine azi sau maine, asa cum a promis ministrul Teodorovici

"In Guvern, am avut o propunere de act normativ pentru aprobarea bugetului Fondului de Mediu, o rectificare a bugetului Fondului de Mediu, pentru a putea transmite cat mai curand, in urmatoarele zile, catre populatie, suma de 700 de milioane de lei, suma care a fost saptamana trecuta suplimentata din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru Fondul de Mediu.Acum este aceasta procedura tehnica de rectificare a bugetului Fondului de Mediu pentru ca aceasta suma sa poata fi trimisa catre oamenii care au de recuperat aceasta taxa. (...) Undeva luni - marti si cele 700 de milioane de lei trebuie sa se regaseasca in conturile romanilor", a spus Eugen Teodorovici, saptamana trecuta, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Asta dupa ce, pe 5 mai, ministrul Finantelor anuntase ca restituirea se va face pana la finalul lunii mai."Cei de la ANAF sa-si faca treaba, zi de zi. E treaba noastra, ca minister, sa alocam banii, atat pentru Fondul de Mediu, cat si pentru ANAF, pentru ca stiti ca au fost doua abordari, dar obligatia este ca ei sa emita decizia de impunere, pana la ultima pe care o mai au inca in casa, neemisa.Iar partea de bani o asigura Ministerul de Finante si ei (ANAF - n.red.) sa faca plata, in mod obligatoriu, pana la finalul lunii mai. (...) E vorba doar de simplificari pe care ANAF-ul trebuie sa le faca, sa le gandeasca, zi de zi. Adica ei trebuie sa se coboare, nu neaparat fizic, dar sa coboare cu inima in randul oamenilor, atat in zona persoanelor fizice, cat si in zona persoanelor juridice", a spus atunci ministrul Finantelor.Cand s-a reglementat, prin OUG nr. 52/2017, restituirea banilor platiti drept taxe auto, autoritatile au decis si acordarea unor dobanzi, in plus fata de suma de facto.Iata ce spune respectivul act normativ:" 4.1. Dupa efectuarea restituirii sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.19, organul fiscal central competent calculeaza dobanda cuvenita contribuabil ...citeste mai departe despre " Restituirea taxei auto: Saga ar putea sa nu se termine azi sau maine, asa cum a promis ministrul Teodorovici " pe Ziare.com